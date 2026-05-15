El clásico de Huincul fue para Pérfora

El Verde se quedó con la victoria por 87 a 70

Los de barrio Uno le ganaron al Matador en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co con un excelente marco de público.

En partido tuvo momentos para los dos equipos, Pérfora comenzó por delante en el marcador pero Petrolero no quiso quedarse atrás. El primer cuarto terminó por 27 a 20 para el Verde.

Pérfora empezó a tomar ventaja en el segudno cuarto gracias a la efectividad en ataque y la intensidad en defensa. El cierre del primer tiempo fue para los dirigidos por Claris por 52 a 37.

La segunda mitad no tuvo muchas modificaciones en su inicio, Pérfora dominaba pero en las rotaciones Petrolero encontró mejor juego y pudo descontar un poco la distancia. El tercer cuarto finalizó a favor del Verde por 75 a 54.

El último cuarto tuvo a Petrolero con un mejor inicio. Pérfora movía bien la pelota pero no encontraba la efectividad de la primera mitad. La victoria finalmente fue para los de barrio Uno por 87 a 70.

El mejor en Petrolero fue Rafael Canales con 13 puntos seguido por Bautista Baumgartner y Pablo Perez con 10 puntos.

En Pérfora lideró en puntos Matías Godoy con

21 puntos seguido por Drobec Facundo con 13 puntos.