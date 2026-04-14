YPF ya tiene la concesión de las tres áreas de Cutral Co para el Proyecto GNL pero falta otra

Por ahora solamente tiene la concesión convencional pero necesita la CENCH, que le permitirá llegar a Vaca Muerta

El gobierno provincial autorizó la salida de Pluspetrol en las tres áreas cercanas a Cutral Co que serán puestas en producción de gas de Vaca Muerta para exportar por Punta Colorada, Río Negro.

YPF tenía la concesión de esas áreas pero con participación de Pluspetrol. Las empresas acordaron la salida de esta última y el gobierno autorizó la cesión de participaciones en las tres áreas, que son las siguientes:

Meseta Buena Esperanza: Concesión de explotación convencional con una superficie de 303,71 km².

Aguada Villanueva: Concesión de explotación convencional que abarca una superficie de 281 km².

Las Tacanas: Área que se inició como Permiso de Exploración con objetivos no convencionales, otorgado por un plazo de cuatro años y con una superficie de 411 km². Posteriormente, fue encuadrada como Lote Bajo Evaluación conforme a la normativa vigente.

Lo que falta es que esos yacimientos puedan ser explotados en la formación Vaca Muerta, lo que todavía no se firmó. Por ahora YPF tiene la concesión en soledad pero todavía no recibió la concesión de explotación no convencional, conocido como modelo CENCH. Siguen las negociaciones para que se concrete ese paso.

El proyecto GNL

En noviembre de 2025 YPF, Eni y XRG firmaron un convenio marco que es un contrato genérico a largo plazo que establece términos generales para producir gas y explotarlo en estado líquido por el puerto de la provincia de Río Negro.

Y en febrero de 2026 firmaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA, por sus siglas en inglés) que es un marco contractual entre dos o más empresas que define responsabilidades, costos, riesgos y la titularidad de la propiedad intelectual compartida sin fusionar las entidades. Es decir, se profundizó el compromiso de desarrollo entre empresas, fue un avance muy importante.

De lo que se sabe hasta ahora, este acuerdo de desarrollo implica exportar gas natural licuado y para ello van a explotar tres áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul, Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, con perforaciones no convencionales hacia la formación Vaca Muerta.