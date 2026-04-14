Comenzó la Liga de Vóley de Primera División en el polideportivo de Cutral Co

Este fin de semana se puso en marcha la Liga de Vóley de Primera División Femenina en la ciudad de Cutral Co. Las actividades tuvieron lugar en el Gimnasio Polideportivo del Parque de la Ciudad, instalación que comenzó a recibir competencias oficiales y delegaciones de la región.
La jornada contó con la participación de 20 equipos provenientes de Piedra del Águila, Picún Leufú, Neuquén, Zapala, Taquimilán, Plaza Huincul y representantes locales. Los encuentros iniciaron a las 9:00 hs.
Esta competencia es organizada por la Subsecretaría de Deportes y Juventud y cuenta con la presencia de la Escuela Municipal de Cutral Co. Según el cronograma establecido, el torneo se desarrollará hasta el mes de agosto.