Piden juicio por jurados para acusado de femicidio

El imputado condujo el vehículo hasta la zona del puente de Kilka y lo arrojó por un barranco con la víctima en su interior

En una audiencia de control de acusación realizada este martes en Zapala, la fiscal Laura Pizzipaulo solicitó que A.R.R sea juzgado mediante un juicio por jurados por el femicidio de su pareja, Mabel Rosana López Fernández, oriunda de Cutral Co.

El hecho investigado ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta Provincial 13, entre Villa Pehuenia y Zapala, luego de una discusión cuando ambos se desplazaban en una camioneta.

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, tras una situación de violencia y agresiones, el imputado condujo el vehículo hasta la zona del puente de Kilka y lo arrojó por un barranco con la víctima en su interior, provocándole lesiones que derivaron en su muerte. Antes de la caída, dos personas que viajaban en el rodado habrían sido obligadas a descender.

La fiscal fundamentó el pedido de juicio por jurados en la expectativa de pena prevista para el delito, que supera los 15 años de prisión. El planteo fue acompañado por el querellante particular.

Luego de escuchar a las partes y analizar la prueba que será presentada en el debate, la jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la acusación y resolvió que el caso avance bajo la modalidad de jurado popular.

El acusado será juzgado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en carácter de autor, según lo establecido en los artículos 80 incisos 1 y 11, y 45 del Código Penal.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de selección de jurados, en la que las partes podrán interrogar a los postulantes. El tribunal estará integrado por 12 jurados titulares y 4 suplentes, con paridad de género, quienes tendrán la responsabilidad de emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.