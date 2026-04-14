El polideportivo de Cutral Co ya es sede de competencias oficiales de vóley femenino

El recientemente inaugurado Gimnasio Polideportivo del Parque de la Ciudad de Cutral Co comenzó a ser protagonista del calendario deportivo regional al albergar, este fin de semana, el inicio de la Liga de Vóley de Primera División Femenino.
La competencia reúnió a 20 equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, entre ellos delegaciones de Piedra del Águila, Picún Leufú, Neuquén capital, Zapala, Taquimilán, Plaza Huincul y conjuntos locales, lo que refleja una amplia convocatoria y el alcance regional del certamen.
La jornada inaugural dio comienzo a las 9:00, con partidos intensos y de alto nivel competitivo, en un escenario que ya se encuentra en pleno funcionamiento. El flamante espacio deportivo no solo permitió el desarrollo de los encuentros, sino que también recibió a jugadoras, cuerpos técnicos y público de diversas localidades.
La liga es organizada por la subsecretaría de Deportes y Juventud y se extenderá hasta el mes de agosto. Entre los equipos participantes se encuentra la escuela municipal de Cutral Co, que forma parte activa del torneo.