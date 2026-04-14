Avanzan las obras en la Ruta Provincial 13 entre Zapala y Primeros Pinos

La obra abarca unos 50 kilómetros y forma parte del plan provincial de rehabilitación vial.

El gobierno de Neuquén avanza con el mejoramiento de la Ruta Provincial 13, en el tramo que une Zapala con Primeros Pinos.

Desde Vialidad provincial informaron que ya se firmó el contrato para ejecutar el microaglomerado asfáltico, cuyos trabajos comenzarán en unos 15 días. En paralelo, se realizan tareas de repavimentación, bacheo y reparación de calzada para mejorar la seguridad y la transitabilidad.

La obra abarca unos 50 kilómetros y forma parte del plan provincial de rehabilitación vial. Este corredor es clave para la conexión con destinos turísticos como Villa Pehuenia y para la actividad productiva de la región.