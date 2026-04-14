Empresas neuquinas recorrieron operaciones de Vista Energy

Durante la recorrida, las empresas conocieron de cerca las operaciones de perforación y los sistemas de separación de gas y petróleo.

Más de 20 pymes certificadas bajo la Ley Provincial 3.338 participaron de una visita al yacimiento Borde Montuoso, operado por Vista Energy, en una actividad coordinada junto al Centro PyME-ADENEU.

Durante la recorrida, las empresas conocieron de cerca las operaciones de perforación y los sistemas de separación de gas y petróleo. Además, observaron el funcionamiento de una compresora de gas eléctrica, una tecnología innovadora en la región que contribuye a reducir emisiones.

La iniciativa buscó fortalecer los vínculos entre operadoras y proveedores locales, promoviendo la inserción de empresas neuquinas en el desarrollo de Vaca Muerta.

Desde el sector empresarial destacaron la importancia de este tipo de acciones para potenciar el “compre neuquino” y generar nuevas oportunidades dentro de la industria energética provincial.