YPF fue distinguida con la Marca País Argentina en Vaca Muerta

Un reconocimiento que destaca su rol estratégico dentro de la economía nacional y su proyección a nivel internacional.

En el marco de una visita oficial a Vaca Muerta, la empresa YPF recibió el certificado de Marca País Argentina, un reconocimiento que destaca su rol estratégico dentro de la economía nacional y su proyección a nivel internacional.

La actividad contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes recorrieron instalaciones operativas en el yacimiento Loma Campana, uno de los principales desarrollos de hidrocarburos no convencionales del país.

Durante la visita, las autoridades supervisaron un equipo de perforación y un pad de pozos en producción, además de interiorizarse sobre el funcionamiento de los sistemas de monitoreo remoto que permiten optimizar las operaciones desde centros ubicados en Buenos Aires y Neuquén.

El reconocimiento de Marca País busca fortalecer la imagen internacional de la Argentina, promoviendo exportaciones, atrayendo inversiones y potenciando distintos sectores productivos. En este contexto, la distinción a YPF resalta su papel como actor clave en el desarrollo energético y en la estrategia de posicionamiento global del país.

Desde la compañía señalaron que este tipo de reconocimientos contribuyen a consolidar el crecimiento del sector y a reforzar la proyección internacional de la industria energética argentina.

Loma Campana, en particular, se posiciona como uno de los polos más importantes dentro de Vaca Muerta, con un impacto significativo en la matriz energética nacional y en el desarrollo económico a futuro.