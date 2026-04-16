En la escuela 272 también suspendieron clases por el supuesto reto viral de TikTok

Se realizará este viernes una jornada de reflexión únicamente con las familias, sin los alumnos

En la escuela primaria también se realizó una inscripción en el baño, por lo que se avisó a las familias de la situación y se resolvió la suspensión de clases.

Además, por el tenor violento de las inscripciones, se resolvió convocar a los padres, a las familias de todos los alumnos para realizar una jornada de reflexión en el que se pueden evacuar dudas, “conversar con ustedes”, dijeron los directivos a las familias.

Y aseguraron que ese espacio va a permitir “construir juntos un plan de continuidad corresponsable entre escuela y familia”.

La aparición de la inscripción abrió una puerta al debate sobre el uso de redes sociales, a los casos de bullying que no se resuelven, a la prevención y detección de la violencia.

En la tarde de este jueves, la policía reforzó su presencia en las escuelas secundarias de toda la región Comarca Petrolera, ya que estuvieron al ingreso y la salida de las escuelas con patrullaje preventivo.