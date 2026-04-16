Llegaron las vacunas antigripales a la farmacia de Copelco en Cutral Co

Se recomienda a la comunidad acercarse con anticipación para recibir la vacuna y así reducir la circulación del virus

La farmacia de Copelco informó que ya se encuentran disponibles las vacunas antigripales, en el marco de la campaña de prevención de cara a la temporada invernal.

Desde la institución indicaron que las dosis están destinadas principalmente a los grupos de riesgo, entre ellos personas mayores de 65 años, pacientes con patologías preexistentes y niños con factores de riesgo, quienes son los más vulnerables ante complicaciones derivadas de la gripe.

En este sentido, se recomienda a la comunidad acercarse con anticipación para recibir la vacuna y así reducir la circulación del virus y prevenir cuadros graves durante los meses de mayor circulación.

La farmacia está ubicada en Avenida Roca 332, en Cutral Co, y atiende de lunes a viernes en el horario de 7 a 21 horas.