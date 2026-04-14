Plaza Huincul: el Registro Civil Móvil atenderá en el barrio Alto del Sur

l operativo se llevará a cabo en la Iglesia Escorban, ubicada sobre calle Doctor Leloir

La comunidad de Plaza Huincul contará nuevamente con la presencia del Registro Civil Móvil, que este jueves 16 de abril se instalará en el barrio Alto del Sur para facilitar la realización de distintos trámites esenciales.

El operativo se llevará a cabo en la Iglesia Escorban, ubicada sobre calle Doctor Leloir, en el horario de 9 a 14. La iniciativa busca acercar servicios del Estado a los vecinos, evitando traslados y agilizando gestiones vinculadas a la documentación personal.

Durante la jornada, se podrán realizar trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI), incluyendo nuevos ejemplares, actualizaciones de 5/8 y 14 años, así como cambios de domicilio. También estará disponible la gestión de pasaportes, la inscripción de recién nacidos y la atención de consultas generales.

Desde la organización informaron que la inscripción de recién nacidos será gratuita, mientras que el resto de los trámites tendrán un costo que será informado en detalle en una próxima comunicación. Además, se recomienda a los asistentes concurrir con el DNI anterior, en caso de poseerlo.

En el caso de menores de edad, deberán presentarse acompañados por padre, madre o tutor, junto con la partida de nacimiento correspondiente.