Juicio por NAO, Día 1: fiscalía acusó deficiencias y la defensa culpa a los trabajadores fallecidos

En la mañana un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Alina Macedo Font escucharon la apertura de las partes acusadoras y de las defensas en el caso de la explosión en la refinería NAO Combustibles.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022, a las 4.10 de la mañana, cuando allí se encontraban trabajando tres operarios, Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara que fallecieron y también estaba Juan Pablo Narambuena, “una suerte de sobreviviente”, dijo el fiscal Gastón Liotard.

Hay cinco imputados están acusados por estrago doloso agravada por el resultado de muerte

Guido Torti (jefe de planta). Es asistido por Juan Manuel Coto

Silvio Saibene (jefe de mantenimiento). Es asistido por Juan Manuel Coto.

Gimena Brillo (licenciada en Seguridad e Higiene). Defensoría Pública

Natalia González (técnica en Seguridad e Higiene) Defensoría Pública

Alfredo Eduardo Novaro (auditor externo) Defensoría Pública

Esto dice la fiscalía y los abogados de las familias

El fiscal jefe, Gastón Liotard, detalló que el jefe de la planta Guido Torti, “todos los días 8 horas por días, iba y verificaba los reclamos de los trabajadores y no dispuso ninguna medida de seguridad, tenía el total poder de disponer arreglos, cambios, mantenimiento y aún si fuera necesario para parar la producción y no lo hizo”.

En tanto que Silvio Saibene “tenía su cargo el estado de las instalaciones, ello es central, incumplió sistemáticamente su posición de garante, no aseguró las instalaciones mínimas, permitió instalaciones eléctricas incompatibles con el rubro, deficiencas en los tableros, tendidos de caños en la azotea, todo eso incumplió”.

Mientras que Gabriel Contrera, el abogado de las familias Jara y Molina detalló que el 27 de diciembre ocurrió una situación similar a lo que pasó en septiembre pero no que hubo ninguna acción para prevenir.

“El 27 de diciembre de 2021, estaban Víctor Herrera, Diego Gimenez y Gabriel Vielma, tres operarios, estaban haciendo RECON, en los mismos tanques (de la trageida) y se descontroló, hubo emanaciones violentas de la parte del superior del tanque, que estaba tapado por un trapo y un ladrillo. Uno de los trabajadores estaba en la parte superior y no podía bajar. No explotó ese día porque el viento dispersó la nube y no encontró una fuente de ignición, no encontró la chispa que activara el proceso. Queda demostrado la falta de gestión de los riesgos. El sentido común indica que se debería buscar la causa, solucionar las fallas, para evitar que vuelva a pasar”, dijo el abogado Contrera.

El querellante también explicó que NAO Combustibles se dedica a producir RECON, que es petróleo reconstituido que tiene solamente uso industrial. Pero que “no había un protocolo, un paso a paso, no había una receta de cómo hacer. (Era un proceso que) tenía alto nivel de incertidumbre por esta falencia. En qué contexto una multiplicidad de riesgos latentes, falta de infraestructura, tanques que no mantenían el distanciamiento que debían tener de acuerdo a la reglamentación específica, en un contexto en el que faltaba instrumental crítico, esta mezcla en un tanque sin el control de las variables químicas, serias falecias en la red contra incendios, estaban ubicadas en un lugar de difícil acceso y faltaban elementos”.

También aseguró que las familias tienen “el derecho a coocer la verdad de lo que pasó, en qué circunstancias perdieron su vida sus seres queridos e igualmente conocer las responsabilidades de los acusados, fue muy difícil llegar a esta instancia, la familia tuvo que esperar mucho tiempo, muchos años, en todos los ámbitos realizaron su reclamo y llegan acá con un ánimo que no es de venganza, sino que entienden que conocer la verdad es la manera que tienen de contar y generar conciencia y evitar que todo lo que van a ver que pasó, no vuelva a ocurrir”.

La defensa responsabiliza a uno de los trabajadores

El abogado Juan Coto, que defiende Guido Torti que era jefe de planta y Silvio Saibene que era jefe de mantenimiento. Argumentó que en la acusación no se le imputan acciones sino omisiones a sus defendidos y que ello genera que sea anticonstitucional.

Pero además hizo hincapié en la grabación de los hechos previos a la explosión, donde asegura que se hizo una mala maniobra que resultó clave para la explosión. “No se describe qué pasó en los 112 segundos previos en los que un operario (sería Jara) realiza una maniobra”, dijo Coto. Según sostiene no cerró una válvula y que por ello se produjo la emanación que terminó con la explosión.

Y también detalló la parte humana de los acusados. “Ellos también iban todos los días a la planta pero no tenían el dominio absoluto de todas las cosas y en la parte humana que ellos fueron los primeros en llegar y que encontraron a sus compañeros muertos”.

Hubo un cuarto intermedio y la audiencia continua por la tarde.