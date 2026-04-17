Añelo: hallaron muerto a un trabajador petrolero

Trabajaba para una empresa de servicios petroleros en el yacimiento La Calera, cerca de Añelo.

Un hombre fue encontrado sin vida en el yacimiento petrolero La Calera, a unos 30 kilómetros de Añelo. Su deceso fue confirmado por la fiscalía única de Cutral Co que tomó intervención en el hecho.

El episodio se registró este viernes por la mañana, según se indicó. La persona estaba en un campamento del yacimiento La Calera porque era empleado Transbox, empresa que presta servicios para una operadora, Pluspetrol.

Aunque la fiscalía inició la investigación para establecer las causas, los primeros datos dan cuenta que el hombre no se presentó a su lugar de trabajo para cumplir con sus tares como lo hacía regularmente y de manera puntual.

Su ausencia llamó la atención de los compañeros que acudieron al trailer que ocupaba y allí lo encontraron sin vida. Todo apunta a una falla cardíaca.