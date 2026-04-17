Se realizó la IV jornada de Salud Mental en Plaza Huincul

Estuvo organizada por el centro de día La Novena, del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul.

Esta actividad se realizó con la organización del centro de día La Novena, del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul.

La jornada se denominó “Habitar el caos, construir salud en tiempos de adverisdad” y tuvo la presencia de referentes de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, jefaturas sanitarias y coordinación de Salud Mental de la zona limay comarca , Cuerpo Directivo y jefaturas de Salud Mental.

También participaron de dependencias de Servicio social y Enfermería del Hospital Complijidad VI , Secretarias de Género, Diversidad y Culto de Plaza Huincul , Secretaria de Mujer y Diversidad de Cutral Co, Carlonia Alarcón y el presidente y comite de Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín.

Finalmente estuvo también la Subsecretaria de gobierno de la Municipalidad de Plaza Huincul , Jueza de Familia y Defensorias Civiles con sus equipos tecnicos , personal de Educación.

En total más de 80 personas estuvieron presentes en las diferentes disertaciones en las que se abordaron temas de salud mental y como abordarlas. La convocatoria estuvo acorde a la preocupación de comunidad respecto de los desafíos que afrentan las personas con padecimientos mentales y los equipos que deben realizar el abordaje de esos problemas mentales.