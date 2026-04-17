Agenda de básquet del Club Petrolero Argentino para el fin de semana

Comienza la segunda fase de la Liga Federal y ademas juegan las inferiroes

El Club Petrolero Argentino inicia este viernes la segunda ronda de la Liga Federal. El equipo de primera división recibirá a Deportivo Roca a las 21:30 horas en el estadio conocido como La Cueva.

El conjunto local busca revertir su racha de resultados ante un oponente que se posiciona un escalón arriba en la tabla de posiciones, con un registro de dos victorias y cinco derrotas. Ambos clubes ya se enfrentaron en el comienzo de la actual temporada.

La actividad en la institución continuará durante el sábado y el domingo con las categorías formativas, donde todos los encuentros se disputarán en condición de local. El sábado, la rama masculina enfrentará a Cipolletti. Por su parte, el domingo será el turno de la rama femenina ante EMBC.

Estas jornadas forman parte del trabajo de desarrollo deportivo que el club realiza con niños y jóvenes de la comunidad.