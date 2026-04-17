Neuquén conmemora el Día del Profesor

Cada 17 de abril, la provincia del Neuquén celebra el Día de las y los Profesores

Cada 17 de abril, la provincia del Neuquén celebra el Día de las y los Profesores, una fecha establecida hace 36 años en coincidencia con el aniversario de la creación del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 1 de Centenario.

En la actualidad, la función docente en los niveles secundarios (CPEM, EPET y EPEA) se encuentra en el cuarto año de aplicación del Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria Neuquina,. Este proceso conlleva cambios en la dinámica de trabajo, centrados en la labor cooperativa y la creación de áreas para el desempeño en duplas dentro del aula.

Uno de los aspectos que integran esta normativa es la denominada “hora de articulación”, implementada desde 2023. Se trata de una hora cátedra adicional de 40 minutos por cada espacio curricular, la cual es remunerada para que los educadores realicen tareas de preparación pedagógica y trabajo coordinado fuera del horario de dictado de clases.

Según las autoridades del área de Educación, esta medida representa un modelo de inversión estatal que no tiene precedentes en otras provincias del país.

El director provincial de Educación Secundaria, Christian Widmann, señaló que estos cambios responden a objetivos pedagógicos que buscan transformar la intervención dentro del aula,.

Por su parte, desde la dirección de Educación Técnica se informó que la aplicación del diseño curricular en las EPET y EPEA incluye la adaptación de los talleres para vincular la formación de los estudiantes con el desarrollo productivo de la provincia.