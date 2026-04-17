Hoy 17 de abril se festejan los 69 años de la creación de la Policía del Neuquén

Desde temprano hubo actividades para recordar la creación de la fuerza neuquina.

Como ocurre cada 17 de abril, integrantes de la Policía del Neuquén recuerdan la creación de la fuerza. Este año se cumple el 69 aniversario.

La actividad oficial empezó con el tradicional izamiento matinal en la Plaza de Armas “17 de Abril”. La institución, nacida en 1957, volvió a vestirse de gala para rendir homenaje a su historia, sus integrantes y especialmente a aquellos que ya no están.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini junto al jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, acompañado por el subjefe comisario general, Walter San Martín; integrantes del Consejo Asesor Superior, directores, subdirectores, oficiales superiores y jefes, suboficiales, agentes, cadetes y personal civil.

Durante el izamiento del pabellón nacional, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, acompañadas por los acordes de la banda de Música de la institución, “Coronel José Manuel Olascoaga”. Luego, la ceremonia continuó con el himno provincial.

El capellán mayor, Pablo Andrés Mardoni, ofreció una invocación religiosa, brindando palabras de aliento y reflexión.

Luego las máximas autoridades institucionales llevaron a cabo recorrido y colocación de ofrendas florales en el cementerio central, monumento al Policía de Territorio y Cenotafio a los caídos en cumplimiento del deber. Es una jornada marcada por el respeto, la memoria y el compromiso con la vocación de servicio.