Deportivo Rincón enfrentará a Cipolletti sin público visitante por disposición policial

Por una nueva fecha del Federal A

El Club Deportivo Rincón emitió un comunicado oficial relacionado con el encuentro ante Cipolletti, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Federal A. La institución informó que, por orden de la Policía y en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Federal del Fútbol, no estará permitido el ingreso de hinchada visitante para este partido.

El encuentro está programado para el sábado 18 de abril a las 16:00 horas en el Estadio Elías Moisés Gómez.

Como parte del operativo, se realizarán controles de seguridad en las localidades de San Patricio del Chañar, Añelo y en los accesos a Rincón de los Sauces. Las autoridades solicitarán identificación a las personas que circulen por estas zonas y a quienes ingresen al estadio.

Desde la dirigencia del club se solicitó la colaboración de los asistentes para llevar adelante la jornada de fútbol con respeto.