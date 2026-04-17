Cutral Co: Más allá de la amenaza en el baño, la EPET 1 presenta reclamos al CPE y la Defensoría

Convocan a una reunión y marcha para el lunes 20, a partir de las 9 h

La comunidad educativa de la EPET 1 de Cutral Co está conmocionada. Fue en la primera escuela que apareció una amenaza de tiroteo en el baño aparentemente por un desafío viral de TikTok.

Pero ello generó reuniones, movilización y reclamos por otras situaciones latentes en la institución. Se realizó un petitorio y el próximo lunes 20 de abril a las 9 h la comisión de padres convoca a una reunión en la puerta de la escuela.

La idea es reunir a la mayor cantidad de familias de la escuela para entregar un petitorio ante la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes.

“Ante los reiterados hechos de inseguridad, robos y violencia que vienen padeciendo alumnos y personal de la EPET N°1, sumado a las falencias institucionales que se agravan día a día, la Comisión de Padres presentará formalmente los reclamos ante el Defensor del Menor, Dr. Arévalo, y el Consejo Provincial de Educación”, expresaron en un comunicado de prensa.

Los reclamos incluyen:

Amenazas escritas dentro del establecimiento,

Mensajes y audios intimidatorios recibidos por alumnos en sus teléfonos,

Falta de seguridad en el sector de Talleres,

Ausencia de control de acceso

Discontinuidad del refrigerio/refuerzo escolar en los tres turnos.



Y agregaron “la comunidad educativa exige respuestas concretas e inmediatas para garantizar la seguridad, la integridad y las condiciones básicas de aprendizaje de todos los estudiantes”.

“No podemos naturalizar que nuestros hijos vayan con miedo a la escuela. Necesitamos que el Estado garantice aulas seguras”, exigieron desde la comisión.