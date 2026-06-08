Añelo cedió un terreno para la futura sede judicial

La nueva infraestructura permitirá mejorar la atención a vecinos, empresas y organismos

El municipio de Añelo cedió un terreno al Poder Judicial de Neuquén para la construcción de una futura sede judicial en la localidad.

La iniciativa busca acompañar el crecimiento poblacional, económico y administrativo que experimenta la capital de Vaca Muerta, donde la demanda de servicios públicos e institucionales aumenta de manera sostenida.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la atención a vecinos, empresas y organismos, además de fortalecer el acceso a los servicios de justicia en la región.