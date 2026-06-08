Habrá corte programado de energía en Cutral Co

En la zona del Aeropuerto

Copelco informó que este martes 9 de junio se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de despeje de líneas aéreas de media tensión.

Según detalló la entidad, el corte se extenderá entre las 9:00 y las 12:00 horas y afectará a los usuarios ubicados en la zona del aeropuerto.

Entre los establecimientos alcanzados por la interrupción del suministro se encuentran el aeropuerto, el gimnasio polideportivo Parque de la Ciudad y la Bodega Cutral Co, además de otros usuarios singulares del sector.