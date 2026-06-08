Plaza Huincul: la Junta Electoral solicita suspender las elecciones vecinales

Estaban previstas para el próximo 12 de julio

La Junta Electoral Municipal solicitó al intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, la postergación de las elecciones vecinales que estaban previstas para el próximo 12 de julio, en el marco de observaciones realizadas al proceso electoral en curso, que se realizó este lunes en la dirección de Vecinales.

Según trascendió, el organismo electoral habría detectado “irregularidades” tanto en el cronograma establecido por el Poder Ejecutivo municipal como en la presentación de listas de candidatos por parte de las distintas agrupaciones vecinales.

Ante esta situación, la Junta Electoral elevó una solicitud formal al Ejecutivo local para que evalúe la suspensión o reprogramación del acto eleccionario.