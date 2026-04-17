Evaluaron el funcionamiento del SIEN en Cutral Co y Plaza Huincul y podrían ampliarlo

Además se entregaron alcoholímetros a la División Tránsito de Plaza Huincul

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna visitó el hospital zonal de Cutral Co y se reunió con el director Gastón Zuñiga entre otras autoridades para avanzar en el análisis del funcionamiento del SIEN en la zona.

Se supo que la experiencia en los últimos meses, cuando el SIEN funcionó durante los días viernes, sábado y domingo, fue muy positiva. El 70% de los servicios fueron para llamadas de Cutral Co y el 30% restante fue para Plaza Huincul. “Ello marca que la atención es regional, se atiende a las dos localidades”, dijo Ortiz Luna.

Además se realizó una reunión de coordinación interistucional en emergencias para Cutral Co y Plaza Huincul.Se hizo en el Centro de Comercio de Cutral Co, con el objetivo de analizar la problemática de la seguridad vial en la provincia y fortalecer acciones de prevención.

Participaron del encuentro el comisario mayor de la Policía de la Provincia del Neuquén, Franco Ramón Corso; los directores provinciales de Protección Civil, Carlos Cruz; de Seguridad Vial, Diego Alfonso; y del SIEN, José Portuguez, junto a autoridades provinciales, equipos municipales de Tránsito y Defensa Civil de Plaza Huincul y Cutral Co, y bomberos de ambas localidades.

En este marco, se realizó la entrega de alcoholímetros a la Policía, una herramienta clave para reforzar los controles y prevenir conductas de riesgo al volante.

Además, se desarrolló una capacitación sobre prevención de siniestros viales vinculados al consumo de alcohol, donde se abordaron estrategias de concientización, control y reducción de riesgos, haciendo foco en la importancia de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, principal factor en incidentes graves.

También se brindaron recomendaciones para la actuación durante la cobertura de siniestros, destacando la importancia de preservar la escena para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia respetar las indicaciones del personal interviniente, entre otras.

En el mismo encuentro, se llevó adelante una charla preparatoria en el marco del Operativo Nieve, que comenzará con la llegada del invierno. El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, expuso sobre el trabajo coordinado con organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, la AIC y Vialidad, destacando el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, el estado de rutas y la transitabilidad en zonas cordilleranas.

Además, se presentó un adelanto del soporte digital que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de las situaciones que acontecen en todo el territorio provincial, fortaleciendo la la toma de decisiones y la respuesta ante contingencias.