Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para este viernes una jornada inestable.
La temperatura máxima será de 22° Centígrados y la mínima se ubicará en los 12°, según lo indicado.
El viento se ubicará del oeste durante el día a 33 kilómetros con ráfagas de 49 kilómetros. Para la noche rotará al sudoeste con una velocidad constante de 29 kilómetros y ráfagas de 32.
El cielo inestable en el día y para la noche se esperan lluvias débiles y dispersas.
Para el sábado la temperatura máxima será de 20° y la mínima de 1°.