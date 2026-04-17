Juicio por NAO Día 4: bomberos relataron cómo fue su labor

Fue la cuarta jornada y pasaron cuatro testigos ante el tribunal y las partes.

Este viernes se cumplió la cuarta jornada en el juicio por la explosión de la destilería New American Oil, NAO, en Plaza Huincul. Fue más corta que las anteriores por la cantidad de testimonios y por la extensión de sus dichos.

De todos modos, fue contundente porque declararon los bomberos voluntarios de Plaza Huincul, Cutral Co, un perito que presentó el informe técnico solicitado por la fiscalía y el resultado de la autopsia de las tres víctimas fatales: Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

El jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul, José Acuña describió qué tipo de tarea hicieron los integrantes de la Central 17, cuando les dieron el alerta alrededor de las 4 de la madrugada del 22 de septiembre de 2022.

Acuña relató como abordaron la tarea porque había fuego en la planta y en los camiones que estaban fuera del predio, de los que no sabían si estaban cargados o sin combustible. Sostuvo que no pudieron usar la red contra incendios de la destilería porque producto de la explosión se dañaron. Tampoco el tanque de agua.

Un tema recurrente fue la dificultad que tuvieron para contar con la cantidad de agua suficiente para sofocar las llamas, hasta que se logró aceitar la cadena de camiones aguateros que arribaron. También con la espuma especial para sofocar hidrocarburos.

“Trajeron espuma desde distintas empresas y con un sampi tratamos de saarlas y cargar” los equipos, acotó. “Los monitores y ni la red contra incnedio de la planta no las utilizamos”, concluyó.

Otro testimonio fue el de un bombero de Cutral Co porque llegaron para colaborar rápidamente. “Había fuego por todos lados”, dijo que empezaron a apagar el fuego en los camiones y detalló donde estaba la red contra incendios y lo laborioso que fue la tarea.

En tanto, el médico forense, Jorge Daroni, explicó ante los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font, las partes acusadoras y defensoras, qué produjo la muerte de los tres. El médico detalló que se concluyó por los exámenes realizados que fue por un fallo multiorgánico como consecuencia de la “exposición a altas temperaturas” y la “intoxicación por humo de la combustión” que “producen una insuficiencia respiratoria por intoxicación y la obstrucción mecánica de la vía aérea”.

En síntesis fue una “injuria térmica” y “síndrome lesivo por inhalación de humo”, que implica que respiraron vapores tóxicos. También se aclaró que Gonzalo y Fernando quedaron más cerca del tanque que se incendió mientras que Víctor fue quien quedó más retirado.

El examen de sangre enviado al poder judicial de Mendoza reveló que ninguno de los tres había consumido alcohol, estupefacientes o medicación. Dio negativo para los tres.

Como se había dispuesto un cuarto intermedio -antes de su declaración- se advirtió que iban a exhibirse imágenes sensibles y por esta razón, la familia Herrera no ingresó a la sala. En cambio, si se quedó el padre de Gonzalo.

El último testigo fue un integrante de la división Criminalística, a quien le encomendaron realizar un informe con planimetría, animaciones y un diseño realizado en función de las fotografías y los datos entregados por la fiscalía.

A juicio llegaron como imputados por el delito de estrago doloso

Guido Torti (jefe de planta)

Silvio Saibene (jefe de mantenimiento)

Gimena Brillo (licenciada en Seguridad e Higiene)

Natalia González (técnica en Seguridad e Higiene)

Alfredo Eduardo Novaro (auditor externo)

El tribunal cerró la cuarta jornada y dispuso el cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.