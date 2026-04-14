ATE convoca a jubilados y pensionados de Salud y Educación por reclamos administrativos

Se deben presentar en la seccional el día jueves 16 de abril

La Junta Interna de ATE de la Municipalidad de Cutral Co informó que se encuentra realizando un reclamo administrativo orientado a los jubilados y pensionados de los sectores de Salud y Educación.

El motivo de la acción legal surge a partir de la firma de un nuevo convenio colectivo que establece la creación del nivel 6 para los trabajadores. Desde el centro provincial de Jubilados y Pensionados de ATE se busca que los afiliados puedan acceder a la liquidación correspondiente a esta nueva categoría.

Para llevar adelante los trámites, se convoca a los interesados a presentarse el próximo jueves 16 a las 16:30 hs en las oficinas de la Junta Interna de ATE, ubicadas en la calle Perito Moreno 781 de la ciudad de Cutral Co.

El comunicado lleva la firma de Walter Alejandro Buttarelli, secretario de Organización y Prensa, y de Juan de Dios Antio, secretario general de la junta local.