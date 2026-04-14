Abren inscripciones para el taller de Inglés Infantil en Plaza Huincul

Orientada a infancias de entre 8 y 14 años

Capacitación anunció la apertura de inscripciones para un nuevo espacio de Inglés Infantil, destinado a niñas y niños de nivel primario. La iniciativa comenzó el pasado 13 de abril y está orientada a infancias de entre 8 y 14 años, divididas en grupos según edades.

En cuanto a la modalidad, las clases se desarrollan en distintos días y horarios para facilitar la participación. Los días lunes, el espacio está destinado a niños y niñas de 8 a 10 años, en el horario de 10 a 11. En tanto, los miércoles se dictan clases para el grupo de 11 a 14 años de 10 a 11, y por la tarde se repiten los encuentros con el grupo de 8 a 10 años de 18 a 19, seguido por el grupo de 11 a 14 años de 19 a 20.