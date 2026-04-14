A 50 años de la tragedia del avión de YPF, realizaron un acto en Plaza Huincul

Este martes 14 de abril se llevó a cabo un acto conmemorativo al cumplirse 50 años de la caída del avión Avro 748 perteneciente a YPF, una tragedia que marcó profundamente la historia de la comunidad de Plaza Huincul.
La jornada comenzó con una misa en memoria de las víctimas, seguida de un homenaje en el cementerio local, donde se encuentra el panteón de ypefianos. Allí, autoridades y vecinos recordaron a quienes perdieron la vida en el accidente ocurrido el 14 de abril de 1976.
Del acto participó el intendente Claudio Larraza, acompañado por integrantes de su gabinete, quienes destacaron la importancia de sostener la memoria colectiva y rendir homenaje a las personas que formaron parte del desarrollo de la región.
Durante la ceremonia, se puso en valor el legado de los trabajadores ypefianos y el impacto que tuvo su labor en el crecimiento de la comarca petrolera.