EPET 1: autoridades radicaron denuncia por un anónimo que anticipaba un tiroteo

Un grupo de padres se acercó a la escuela para mantener una reunión con los directivos

El cartel apareció en el baño de varones de la escuela técnica 1 de Cutral Co. Tras la foto publicada en redes sociales, la institución radicó una denuncia policial.

La amenaza cobra relevancia en el contexto de un tiroteo ocurrido a fines de marzo en San Cristobal, Santa Fe, cuando un alumno de tercer año ingresó armado a la escuela y mató a un compañero e hirió a dos más.

Desde entonces, especialistas insistieron en la necesidad de abordar situaciones de bullying en las aulas, en los recreos, además de reformar la seguridad.

Tras la información publicada de la amenaza, la escuela emitió un comunicado oficial en el que se confirmó la radicación de la denuncia y que la Dirección Seguridad Cutral Co de la policía provincial tomó medidas preventivas.

Un grupo de padres y madres se acercó a la institución en la mañana de este martes para mantener una reunión con el equipo directivo de la escuela.