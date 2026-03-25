Multitudinaria marcha en Neuquén por los 50 años de la última dictadura militar

Se recordó a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina

En tiempos en los que renace el negacionismo de lo ocurrido en el país y en defensa de la democracia, miles y miles de neuquinos y neuquinas marcharon por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Cada 24 de Marzo se recuerda el inicio de la última dictadura militar que ejerció el terrorismo de Estado para desaparecer personas con militancia política, social, sobre todo de izquierda. La consigna de este año es “Digan donde están” ya que los militares involucrados en los juicios de lesa humanidad se niegan a brindar esa información. Se sabe que muchos murieron en el mar, en los denominados vuelos de la muerte, y que otros fueron enterrados en fosas comunes. Pero la información no está completa.

En Cutral Co y Plaza Huincul también hubo desaparecidos 👇

Y para conocer más de la historia, compartimos también este especial del canal de streaming Olga, con los integrantes de TDT