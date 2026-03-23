A 50 años del golpe militar: Quiénes son los desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul

En Cutral co y Plaza Huincul hay un sitio que refleja los nombres de las personas desaparecidas en la última dictadura militar. Además del nieto 140 recuperado en julio de 2025.

Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe cívico militar que comenzó en 1976 con el derrocamiento del gobierno democrático que encarnaba María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita.

Desde entonces, la junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. El gobierno golpista sostenía que iban a instaurar el proceso de reorganización nacional.

A lo largo y ancho de todo el país, se aplicó una política sostenida y coordinada por la junta militar para la desaparición de personas vinculadas a la militancia política, la labor social en organizaciones religiosas, barriales, dirigentes sindicales, deportistas o vecinos y vecinas con un fuerte compromiso social.

La metodología fue la detención ilegal y su ubicación en los centros clandestinos donde finalmente se resolvía el destino final que era la muerte.

Cutral Co y Plaza Huincul no fueron ajenos a esos actos y, en especial, en el denominado Operativo Cutral Co, momento en el que más cantidad de vecinos y vecinas, en su mayoría jóvenes y adolescentes fueron secuestrados y hasta hoy se encuentran desaparecidos. Ese operativo se desarrolló entre el 12 al 15 de junio de 1976.

Hubo otras personas que fueron capturadas y secuestradas en otros lugares del país donde intentaron buscar cobijo.

En su mayoría, sus familiares se volcaron a reclamar por su aparición a través de los organismos de Derechos Humanos.

¿Quiénes son las y los desaparecidos?

La comarca petrolera tiene un sitio de la Memoria que se levantó en el límite de las dos ciudades -frente a la rotonda de la avenida Schreiber y 9 de Julio- donde se pueden leer los nombres de las vecinas y vecinos desaparecidos.

El monumento es una pared con espacios sin ladrillos -como aberturas- que simboliza la ausencia de las y los ciudadanos. La iniciativa fue impulsada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, Expresos Políticos e HIJOS.

El 24 de marzo de 2006 se colocó la piedra fundamental y , con el correr de los años, se realizaron modificaciones al cartel que nombra a cada una de las personas desaparecidas. De hecho, está incorporado el nieto 140 que fue recuperado.

En 1976 en la provincia del Neuquén gobernaba Felipe Sapag, quien había sido elegido por el voto popular.

En la madrugada del 24 de marzo, el golpe que asoló todo el país, también hizo pie en la casa de Gobierno neuquina. De manera interina, se definió que un coronel estuviera a cargo de la gobernación hasta que finalmente se desginó al general José Andés Martínez Waldner, quien más adelante iba a ser reemplazado por el general Domingo Manuel Trimarco.

En tanto, ocho de los desaparecidos, quienes eran trabajadores de YPF al momento de ser secuestrados, la empresa había dispuesto su cesantía por “abandono de servicio”. Sin embargo, en el contexto del decreto N° 1199 de 2012 el Poder Ejecutivo Nacional dispusieron la “reparación de los legajos”.

A continuación les dejamos quiénes figuran en el monumento de Cutral Co y Plaza Huincul. y que conforman los 30 mil desaparecidos que hubo en el país. También las dos ciudades tienen calles a las que les impusieron los nombres de algunos de estos vecinos.

Oscar Rubén Abarzúa:

Nació en Plaza Huincul el 3 de septiembre de 1943, trabajador de YPF primero en la zona y luego en Quilmes, donde se trasladó con sus cuatro hijos Fue delegado sindical, militante popular, desapareció un 14 de diciembre de 1976, cuando salía de YPF Ensenada y fue obligado a subir en un auto verde. Su hermana averiguó que estuvo secuestrado en Astilleros Río Santiago.

Abarzua,Oscar Ruben

Hugo Gisler:

Fue detenido desaparecido en la Capilla Cristo Obrero del barrio Aeroparque de Cutral Co, en 1977. Sus familiares denunciaron su desaparición en Buenos Aires.

Hugo Gisler

Graciela Alicia Romero de Metz y Raúl Eugenio Metz:

Graciela y Raúl fueron detenidos el 16 de diciembre de 1976. El matrimonio tenía una hija -Adriana- de 5 años que se crió con su abuela. Además, Graciela estaba embarazada de cinco meses. Su hijo nació en cautiverio en 1977, en el centro clandestino conocido como La Escuelita. En julio de 2025, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 140, hijo del matrimonio y hermano de Adriana.

Horacio Gerardo Girardello:

Fue detenido ilegalmente el 29 de septiembre de 1977 en su domicilio de casa 260 del barrio Campamento Uno de Plaza Huincul, por un grupo de personas armadas. Era geólogo de la empresa estatal YPF.

Horacio Girardello

Rodolfo Marinoni:

Fue privado ilegalmente de su libertad el 29 de septiembre de 1977 en su domicilio de Santa Cruz 116 de Cutral Co. Era mecánico en YPF.

Rodolfo Marinoni

Julio Isabelino Galarza:

Fue desaparecido el 1 de diciembre de 1977. Fue empleado de YPF, en el área de medicions Físicas. Tenía 34 años y a raíz de testimonios de exdetenidos fue visto en el centro de detención clandestino El Vesubio.

Galarza Julio

Miguel Ángel Pincheira:

Fue detenido el 14 de junio de 1976 y trasladado hasta la comisaría 14°. Luego lo llevaron a la Unidad 9 de Neuquén, pasó por la U 5 de General Roca y a la U 6 de Rawson, donde fue visto por última vez por su compañera, antes de ser trasladado a Bahía Blanca. Los testimonios de su familia indican que estuvo en el centro clandestino La Escuelita.

PINCHEIRA MIGUEL

Oscar Luis Hodola:

Era trabajador de YPF, en el área Sistemas de la empresa, y militante social. El 12 de mayo de 1977 fue secuestrado de su domicilio, en Villa Udaondo, Ituzaingó (Buenos Aires), en un operativo ilegal de detención. Tenía 27 años.

Oscar Luis Hodola

Sirena Acuña de Hodola:

Nació en Plaza Huincul y fue desaparecida junto a su esposo, el 12 de mayo de 1977, en su casa de la provincia de Buenos Aires.

Sirena Acuña de Hodola

Carlos Chaves:

Trabajaba en la oficina administrativa de perforaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en Plaza Huincul. El 14 de junio de 1976 fue secuestrado en Cutral Co, en el contexto del llamado Operativo Cutral Co.

Carlos Chaves

Arlene Seguel:

Arlene fue secuestrada de su domicilio familiar en Cutral Co el 12 de junio de 1976. Pasó por La Escuelita de Bahía Blanca y la de Neuquén. Sigue desaparecida. Su hermana, Dora, estudiante secundaria, también fue secuestrada aunque luego de las vejaciones a las que fue sometida, fue liberada.

Arlene Seguel

Jesús Manuel González:

Fue secuestrado el 3 de septiembre de 1977 del comedor de la empresa YPF de Rincón de los Sauces.

Manuel González

José Delineo Méndez:

Cumplía la conscripción en Junín de los Andes cuando fue detenido en junio de 1976 -en simultáneo con el operativo Cutral Co- fue llevado al centro clandestino “La Escuelita” en Neuquén capital. La última vez que se lo vio fue en la cárcel de Rawson, el 4 de noviembre de 1976.

Méndez José Delineo

Leticia Margarita Oliva de Méndez

Nacida en Plaza Huincul fue secuestrada el 27 de diciembre de 1978 a los 28 años en Buenos Aires cuando volvía a su casa desde su trabajo. Sus restos fueron identificados en 2015 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tras aparecer en las costas de Punta Indio, víctima de los “vuelos de la muerte”.

Leticia Margarita Oliva

Héctor Campos

Fue trabajador de YPF en el área de Compras. Fue asesinado en Tucumán cuando tenía 27 años, en el contexto del denominado Operativo Independencia.

Hector Campos_Tito

Enrique Horacio “Quique” Sapag:

Fue uno de los hijos del gobernador Felipe Sapag (quien fue destituído por el golpe militar del 24 de marzo de 1976) era militante montonero. Su asesinato ocurrió en Berazategui en octubre de 1977.

Enrique Horacio Sapag

Ricardo Omar “Caíto” Sapag:

Otro de los hijos del exgobernador Felipe Sapag. Fue ejecutado en Buenos Aires el 30 de junio de 1977. Tenía 24 años y fue fusilado en un supuesto enfrentamiento con las fuerzas represivas en Florencio Varela. Sus restos fueron enterrados como en La Plata y recuperados por su familia.