Figueroa estuvo con YPF y ENI ¿hablaron de la concesión no convencional que debe firmar?

¿Figueroa firmará la concesión no convencional para las áreas del Proyecto GNL?

En Houston, Estados Unidos, se desarrolla la Cera Week, el evento energético más importante del mundo. Los actores locales de Vaca Muerta asisten y participan de diferentes eventos.

En ese contexto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el de Río Negro, Alberto Weeretilneck, mantuvieron un encuentro en Houston con autoridades de YPF y representantes de la empresa italiana Eni, en el marco de la agenda vinculada al desarrollo energético y la exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

Como se recordará, el proyecto GNL involucra a Cutral Co y Plaza Huincul porque se perforará tres áreas cercanas en la formación Vaca Muerta. Podés ampliar la información aquí

Durante la reunión entre los gobernadores y las petroleras se abordaron los avances del proyecto de exportación de GNL, considerado el más ambicioso en la historia energética argentina.

No trascendió, pero en la agenda está la necesidad de que el gobernador Rolando Figueroa otorgue el permiso o Concesión de Explotación No Convencional (Cench) para las tres áreas, Aguada Villanueva, Las Tacanas y Meseta Buena Esperanza.

YPF ya acordó con Pluspetrol la venta de su participación y está en condiciones de avanzar pero necesita el acuerdo con la provincia. Aunque hubo numerosas intervenciones públicas en los últimos días, no se detallaron avances en este sentido.