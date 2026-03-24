Organizaciones sociales realizaron marcha bajo la consigna “Qué digan donde están”

Se pintaron pañuelos para recordar a las personas desaparecidas durante la última dictadura militar

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ex-Presos Políticos e H.I.J.O.S de Cutral Co y Plaza Huincul, en vigilia al 24 de Marzo con el apoyo del Concejo Deliberante realizaron actividades de vigilia ayer en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul.

Se hizo una concentración inicial en la rotonda del reloj, se repintaron los pañuelos alusivos. Y desde allí inicio una marcha hacia el Sitio de la Memoria, ubicado a pocas cuadras. Todo ello en el marco del 50 aniversario de la última dictadura militar, donde desaparecieron miles de personas, perseguidas por su militancia política y social

Hubo palabras alusivas, poesía, arte y música, para dar espacio a una jornada reflexiva, que concluyó con un gran “fogon de la memoria”.

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín acompañó distintas actividades y reivindicó “siempre el compromiso de esta Casa Legislativa, en el ejercicio constante de la Memoria para no volver a repetir el pasado, en búsqueda siempre de la verdad, y con el latente pedido de Justicia”.