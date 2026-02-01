¿Cómo fue el allanamiento que permitió sacar de circulación 150 dosis de cocaína?

Ambos allanamientos fueron en simultáneo en viviendas ubicadas a unos 100 metros de distancia entre sí.

La Policía de Neuquén secuestró alrededor de 150 dosis de clorhidrato de cocaína, además de marihuana y dinero en efectivo, durante dos allanamientos realizados en el barrio Otaño de Plaza Huincul, en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes 30, a partir de tareas investigativas encabezadas por la División Antinarcóticos Cutral Co, con la colaboración de la División Antinarcóticos Zapala, bajo directivas de la Justicia provincial.

Según informó el comisario Eduardo Vergara, coordinador interior de Antinarcóticos, se diligenciaron dos órdenes de allanamiento simultáneas en viviendas ubicadas a unos 100 metros de distancia entre sí, ambas vinculadas a uno de los investigados.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 15:45 horas. En la primera vivienda, donde no se encontraban moradores al momento del ingreso, el operativo se desarrolló sin inconvenientes y permitió el secuestro de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones.

En la segunda vivienda, un inmueble en etapa de construcción y sin aberturas, el personal policial encontró a cinco personas en el interior. Dos de ellas fueron identificadas como los principales investigados, mientras que las otras tres no tendrían vinculación con la causa.

Durante la requisa se hallaron numerosos envoltorios con sustancia estupefaciente, que tras ser sometidos al test orientativo arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. En total, se secuestraron casi 150 dosis, además de aproximadamente 200.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Asimismo, se incautó una planta de cannabis sativa de unos 60 centímetros de altura y flores de marihuana, con un peso aproximado de 2,7 gramos.

Los dos hombres detenidos, ambos de 29 años, quedaron acusados de comercialización de estupefacientes. Tras ser identificados, se dio intervención al fiscal interviniente, quien dispuso la notificación de la causa y la libertad supeditada, mientras continúa la investigación.