Policía sacó de circulación 150 dosis de cocaína tras allanamiento en un barrio de Huincul

Se realizaron dos allanamientos en diferentes viviendas en Plaza Huincul, pero en uno dieron con dos sospechos de vender droga.
En la casa encontraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo. El operativo se hizo con la participación de la División Antinarcóticos Cutral-Có, con colaboración de la División Antinarcóticos Zapala.
Los dos detenidos son hombres de 29 años, a quienes se los acusa de la comercialización de drogas.
Durante los procedimientos se secuestraron 150 dosis de clorhidrato de cocaína, varias plantas y flores de cannabis sativa, más de 200.000 pesos en efectivo, balanzas digitales y teléfonos celulares utilizados para la actividad ilícita.
La investigación, que contó con la supervisión de la Fiscalía de Microtráfico a cargo del Dr. Liotard y autorización del Juez Dr. Macedo Font, permitió desarticular un punto de venta y un depósito de estupefacientes, reforzando la lucha contra el narcotráfico en la región.