Avanza la obra del centro recreativo de ATEN en Cutral Co

El proyecto se lleva adelante a partir de un convenio firmado entre el municipio y ATEN en ddiciembre del 2024

La obra del futuro centro recreativo de ATEN Cutral Co y Plaza Huincul continúa avanzando en el predio ubicado en la zona de Filli Dei, en la ciudad de Cutral Co. Se trata de un espacio destinado a la recreación, el encuentro y el esparcimiento de las y los afiliados del sindicato docente neuquino.

El proyecto se lleva adelante a partir de un convenio firmado en diciembre de 2024 entre el municipio local y ATEN, con el objetivo de recuperar y acondicionar un predio para uso recreativo y comunitario.

Desde la Comisión informaron que, aun durante el período de receso, se mantuvo un trabajo sostenido para dar respuesta a los distintos reclamos y necesidades planteadas por las y los afiliados. En ese marco, se realizaron tareas de obra y supervisiones consideradas fundamentales para mejorar las condiciones del predio y avanzar en la consolidación de un espacio que pueda ser disfrutado por toda la comunidad docente.

Además, se están llevando adelante tareas de mantenimiento en la seccional de ATEN, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios adecuados y seguros para el funcionamiento gremial y la atención de las y los docentes.

Desde el sindicato señalaron que, si bien aún quedan cuestiones por resolver, se reafirma el compromiso de continuar gestionando, escuchando y trabajando de manera colectiva para dar respuesta a las demandas que surgen.