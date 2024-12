Hoy hubo una firma de convenios entre el municipio y el sindicato docente neuquino, ATEN, para la entrega de 50 terrenos, en dos etapas y un predio para un espacio recreativo, en la zona de Filli Dei.

El intendente Ramón Rioseco señaló que, para la comuna, la tierra es una política de estado.

“Es un derecho y actuamos en consecuencia, trabajamos para tener los servicios y tiene sus frutos porque Cutral Co no tiene una toma. Gracias a la planificación podemos crecer y decir que cada familia tiene derecho a un pedazo de tierra tenga o no tenga trabajo”, señaló.

El jefe comunal indicó que en este año entregaron casi 500 lotes y la idea es seguir trabajando.

A su turno, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo agradeció al intendente Rioseco haber dado respuesta al planteo que hizo la seccional local.

“Primero intentar resolver una situación de compañeras y compañeros que necesitan porque es una problemática la posibilidad de tener su propia vivienda y la posibilidad de acceso a lotes”, por un lado. Luego, la posibilidad que el gremio acceda a una vieja aspiración de maestras, maestros y profesores de contar con un espacio recreativo.

“Con la firma de este convenio entendemos que se da un paso enorme para eso y es importante empezar a soñar con la casa propia y se puedan radicar y de esta manera fortalecer el sistema educativo provincial”, concluyó.

El total de terrenos para los docentes será de 50, y se comenzará en una primera etapa de 20 y la otra de 30. La ceremonia de firma se llevó adelante en el salón de Acuerdos “Américo Verdenelli” de Cutral Co.