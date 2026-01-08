Femicidio de Mabel López: seguirá preso el acusado

El acusado seguirá preso, mientras su familia sostiene el pedido de justicia

La fiscalía de Zapala, a través de la asistente letrada Margarita Ferreyra, pidió que el hombre esté con prisión preventiva al menos dos meses más. La jueza de garantías Bibiana Ojeda prorrogó entonces por 60 días la prisión preventiva de Alcides Ramón Reyes, imputado por el femicidio de su pareja.

La decisión fue adoptada hoy, durante una audiencia. Según explicó Ferreyra, persisten los riesgos procesales, en particular el de entorpecimiento de la investigación, riesgo que —según indicó— se vio reforzado por nueva información incorporada desde la formulación de cargos –un video posterior al hecho- realizada el 10 de noviembre.

Un hombre, que fue testigo presencial del hecho y que grabó un video. Y se quiere preservar su seguridad. Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la renovación de la prisión preventiva al sostener que persiste la necesidad de proteger a los testigos presenciales, empleados del imputado, quienes manifestaron temor, y evitar cualquier tipo de influencia sobre ellos o sobre los hijos menores de edad de la víctima.

Ferreyra explicó además que restan realizar pericias informáticas sobre teléfonos celulares y un análisis de ADN sobre muestras tomadas en el lugar del hecho. En ese contexto, precisó que el plazo solicitado coincide con el vencimiento del término de investigación, fijado para el 10 de marzo de 2026. La asistente letrada recordó que, por la calificación legal del caso, la pena en expectativa es de prisión perpetua.

Reyes es de nacionalidad paraguaya, tiene recursos económicos como para intentar una fuga hacia su país de origen y evitar la justicia. Pero ello no fue argumentado por la fiscalía, que si detalló el peligro de entorpecimiento de la investigación.

