Femicidio de Mabel: su hermano pide “no minimizar las señales” de violencia

Un día le dijo: "¨dónde estás, parecés una puta que andas en la calle" y esa tuvo que ser la señal para huir

Carlos Lopez Fernandez, hermano de Mabel, la mujer de Cutral Co asesinada en la ruta 13 por su pareja, contó la historia previa al femicidio. “El mensaje es para que ninguna mujer minimice las señales. Todo empieza con algo chiquito. Y después… después pueden pasar cosas que uno ni se imagina”, dijo en una entrevista con la periodista Manuela Wilhelm, para el diario La Mañana Neuquen,

Mabel saludaba “buen día”, alargando la “a”, era muy querida por sus clientas en la verdulería que tenían junto a su hermano, con quien convivían y criaban a sus hijos. Luego ella se encaminó en el proyecto de alquilar una mejor casa, para lo que abrió un nuevo local para administrar por su cuenta.

Desde enero Mabel había empezado a salir con Alcides, un albañil oriundo de Paraguay, que le prometió construir una casa y una vida juntos con sus hijos. Mientras tanto, convivían todos juntos, con su hermano, hasta que Carlos dio el paso de irse a vivir solo a un monoambiente.

“Venía laburando bien en la verdulería, de lunes a lunes, los primeros tiempos el chabón la iba a buscar al laburo, después empezó el tema que ella no tenía nada de mercadería, acumuló deuda, empezó a cerrar“, relató Carlos y agregó que sufría un desgaste producto de los constantes celos y agresiones verbales de su pareja. “Tenían muchas peleas, rupturas y luego volvían a juntarse, le boicoteaba el trabajo, iba de 10 bajando para 1”, describió Carlos.

“Violencia física no había, pero sí violencia verbal, psicológica, situaciones que como hermano me molestaban”, aseguró. En particular hubo un episodio que le contó Mabel: Alcides provocó una escena de violencia con un proveedor, al que echó en un “ataque de celos”.

Luego, llegaron a otra situación violenta que fue una señal de alarma para Carlos porque fue testigo directo. Mabi, como la llamaba cariñosamente, le avisó que pasaría a tomar unos mates. Era fines de agosto, cuando en medio de la charla, mientras él lavaba unos cubiertos, ella atendió una llamada de su pareja que le preguntaba ¨dónde estás¨.

“Estoy en lo de Carlín”, le respondía ella, pero él insistía, entonces yo le dije tranquilo cuñadito y me reí, mi hermana tenía el celular en altavoz, él seguía ¨dónde estás, parecés una puta que andas en la calle¨”, dijo Carlos que no podía creer lo que acababa de escuchar. “Quién mierda te pensás que sos”, le dijo a Alcides y cortó la llamada mientras ella decía “seguro debe estar tomado”. Después, Carlos recibió un mensaje amenazante y no volvieron a hablar.

Hay marcha este lunes 9 de diciembre para exigir justicia.

Leé la nota completa https://www.lmneuquen.com/policiales/el-doloroso-testimonio-del-hermano-mabel-el-femicidio-ruta-13-no-minimicen-las-senales-n1220218