Familia perdió todo en un incendio y hay una colecta activa en Huincul

Se trata de la familia que sufrió el incendio de su vivienda de dos plantas en el barrio Centenario, en las calles Potenzoni y Viñuela.
Tras horas de trabajo de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co se controlaron las llamas pero las pérdidas fueron totales.
Los dueños son una familia de trabajo, que habían construido lo que tenían a con los años y hoy les toca comenzar de cero.
Con lo que puedas colaborar, sobre todo ropa, alimentos, muebles, artículos del hogar, materiales o ayuda económica.
Todas las donaciones se pueden coordinar con Rudy, al 2995100266 y las transferencias bancarias a Rudi.focus-20