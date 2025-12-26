Familia perdió todo en un incendio y hay una colecta activa en Huincul

Pueden colaborar con ropa, alimentos, muebles, artículos del hogar

Se trata de la familia que sufrió el incendio de su vivienda de dos plantas en el barrio Centenario, en las calles Potenzoni y Viñuela.

Tras horas de trabajo de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co se controlaron las llamas pero las pérdidas fueron totales.

Los dueños son una familia de trabajo, que habían construido lo que tenían a con los años y hoy les toca comenzar de cero.

Con lo que puedas colaborar, sobre todo ropa, alimentos, muebles, artículos del hogar, materiales o ayuda económica.

Todas las donaciones se pueden coordinar con Rudy, al 2995100266 y las transferencias bancarias a Rudi.focus-20