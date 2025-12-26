Huincul: hubo pérdidas totales en el incendio de una casa y seis bomberos fueron asistidos

Fue la noche de este jueves, 25.

La noche de Navidad, este jueves 25 hubo un alerta por incendio en una casa sobre la calle Potenzoni en el barrio Centenario de Plaza Huincul.

La primera dotación partió al lugar, pero rápidamente tuvieron que solicitar asistencia y en total trabajaron tres más una cuarta de apoyo que acudió desde Cutral Co, tal como lo relató José Acuña, desde el cuartel de la Central N° 17.

“El fuego tomó la cocina, una habitació que se quemó completa. Había materiales de construcción y hubo sei bomberos afectados”, explicó a este medio Acuña.

La construcción de dos plantas está situada en la parte trasera del lote, adelante existe otra casa, según se indicó.

El bombero que sufrió mayores complicaciones fue uno de los voluntarios que estaba en el piso superior y se resbaló con algún objeto. “Casi se cayó y la bombera lo alcanzó a agarrar. Tuvo un golpe en la espalda y una fisura en el peroné. Es el que está más complicado”, sostuvo Acuña.

Otro de los voluntarios intentó abrir una puerta y al retroceder se cayó en una fosa o pozo que había en el lugar. “Fue más que nada muscular” y no hubo compromiso óseo, tal como detalló Acuña.

Mientras que los otros cuatro voluntarios tuvieron inconvenientes respiratorios como consecuencia de la inhalación de humo, por lo que fueron asistidos.

La vivienda no estaba ocupada al momento de registrarse el siniestro Finalmente, ya entrada la madrugada los bomberos voluntarios debieron volver al lugar porque se había reactivado. Es por esta razón que debieron hacer las tareas de enfriamiento.

Además de las dotaciones y voluntarios, hasta el lugar acudió el personal policial que controló el tránsito y los camiones abastecedores de agua que envió el municipio huinculense.

