Pirotecnia Cero: Cutral Co habilitó líneas de denuncia por el uso ilegal

Pueden enviarse fotografías y direcciones, para facilitar la intervención de las autoridades.

La prohibición de la venta y el uso de pirotecnia en la provincia, tiene el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad.

Esta medida, en consonancia con la temporada festiva, busca no solo prevenir posibles accidentes, sino también crear un entorno más inclusivo para aquellos que podrían resultar afectados por el ruido de alto impacto.

La Municipalidad de Cutral Co facilitó un canal de denuncias anónimas y confidenciales al número 2995532521, para informar sobre posibles casos de venta o uso ilegal de pirotecnia. El uso de la pirotecnia está prohibida por la ley provincial 2833 y la ordenanza 2531/16 y sus modificaciones.

Además, se alienta a la comunidad a proporcionar información detallada, incluyendo fotografías y direcciones, para facilitar la intervención de las autoridades.

Esta medida no sólo se centra en la seguridad física, sino también en la consideración de las necesidades de aquellos que experimentan trastornos sensoriales, como el autismo. La hipersensibilidad auditiva de estas personas puede convertir los fuegos artificiales en una experiencia dolorosa y estresante, generando desregulación emocional.