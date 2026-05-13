Hay búsqueda laboral para técnicos electricistas y mecánicos en Plaza Huincul

El requisito excluyente es tener domicilio en Plaza Huincul

Desde la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul se hizo una convocatoria para personas que sean técnicos electricistas y mecánicos.

En total, se requierea 3 (tres) técnicos electricistas y 2 (dos) técnicos mecánicos. Se indicó que el requisito excluyente contar con domicilio en Plaza Huincul.

Los interesados que cumplan con los requisitos deberán presentarse hoy 13 de mayo, en el horario de 8 a 21 horas, a la subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida Del Libertador 517 de barrio Central, y tienen que presentar el CV actualizado. A la vez, tienen que solicitar el alta en la plataforma provincial de empleo “NQN Emplea”.