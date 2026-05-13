Vaca Muerta, GNL, la inversión que se viene ¿cómo lo puede aprovechar Cutral Co?

Rioseco apuntó a la capacitación, la competitividad de las empresas y la paz social

El intendente Ramón Rioseco habló sobre la perspectiva de que se incremente la actividad hidrocarburífera en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul con la explotación de tres áreas cercanas en la zona de influencia de la comarca para la producción de GNL (Gas Natural Licuado).

“Las tres áreas del proyecto GNL por suerte están cerca de Cutral Co y van a generar muchas expectativas de trabajo”, dijo el intendente a este medio pero también aclaró que no será fácil acceder al empleo. En resumen apuntó a la capacitación de jóvenes y adultos en niveles terciarios y universitarios, a la eficiencia de las empresas locales para competir globalmente y al mantenimiento de la paz social.

“Lo podemos aprovechar, en principio, con previsibilidad y tranquilidad social”, dijo Rioseco. Y ello no es poco porque esta zona se ha caracterizado por los cortes de ruta y la protesta social.

En segundo término “le decía el otro día a los jóvenes que hay que prepararse porque el futuro de Neuquén es promisorio. El futuro realmente es extraordinario si es que lo sabemos aprovechar. Lo que queremos es trabajo para los neuquinos, técnicos neuquinos, ingenieros neuquinos, pero hay que prepararse para eso. Si van a venir de afuera, van a venir de otras provincias, de otros países, o de Estados Unidos, nos van a ocupar los lugares si no estamos preparados”, detalló.

Rioseco consideró que defender las empresas locales es prioridad pero también hay que generar cambios. “Hemos tenido bastantes dificultades con el tema de los contratos de YPF (en los últimos tiempos), con las contratistas locales, con las Pymes locales. De a poco se va acomodando y se va entendiendo que se ha llegado a un nivel de alta competencia en el mercado y hay que adaptarse a esos nuevos tiempos. Me parece que estar en una zona de confort donde digo “tengo contrato, me quedo tranquilo y sé que tengo por cinco años”, no va más. Sino que se debe tener equipamiento moderno, gente capacitada y ser muy competitivo a la hora de los números. El problema es que la competencia es global. Nosotros abrimos el mundo para que venga a invertir, tampoco podemos correr a las empresas porque vienen”, concluyó.