Se realizó el tercer Torneo de Ajedrez en el barrio Centro Sur de Cutral Co

La sede del barrio Centro Sur fue el escenario de la tercera edición del Torneo de Ajedrez, una actividad organizada de forma conjunta por la Municipalidad de Cutral Co y la Escuela de Ajedrez Enroque.
El evento contó con la participación de más de 34 jugadores, entre los que se encontraban niños, jóvenes y adultos. La convocatoria sumó a competidores locales y de diferentes localidades de la zona.
Desde la organización destacaron que el objetivo de estos encuentros es fomentar espacios de carácter deportivo, educativo y recreativo para los habitantes de la ciudad. La jornada incluyó el trabajo de colaboradores de la escuela de ajedrez y contó con la presencia de la concejal Jesica Rioseco.
Al finalizar la actividad, se realizó un reconocimiento a los participantes y a sus familias por su asistencia a esta edición del torneo, el cual mantiene su crecimiento año tras año.