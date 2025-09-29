Torneo Pre Federal: Petrolero y Pérfora ganaron sus respectivos partidos 

En una nueva fecha del Torneo Pre Federal y el Ascenso, los equipos de Plaza Huincul lograron ganar sus respectivos partidos. Petrolero como local y Pérfora como visitante.
Petrolero Argentino recibió en La Cueva a Centenario. En un partido igualado y que se tuvo que definir en los últimos instantes, el Matador se quedó con una importante victoria por 66 a 65.
Pérfora por su parte, visitó a El Bigua en Neuquén Capital. Los de barrio Uno habían vuelto a la victoria frente a Roca como local y buscaban seguir por ese camino. En El Nido ganaron su partido por 75 a 70.