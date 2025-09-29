Torneo Oficial: Derrota de Petrolero y Rivadavia como visitante

En la jornada de ayer, Petrolero y Rivadavia jugaron sus respectivos partidos por el Torneo Oficial de Lifune 2025. Fue derrota para ambos.
El Matador se enfrentaba a Centenario, en una cancha que todavía no está en las mejores condiciones para disputar en partido de forma normal. Fue derrota para el conjunto de Plaza Huincul por 2 a 0.
Rivadavia por su parte, visitó a Añelo. No fue la tarde para el Tigre que venía de dos empates y cayó por goleada por 4 a 0 frente al conjunto de la zona de Vaca Muerta.
Alianza, por su parte, se enfrenta a Deportivo Rincón mañana a partir de las 19 horas como local.