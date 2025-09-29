Torneo Oficial de Lifune: Rincón pidió postergar el partido frente a Alianza

El partido que estaba programado para mañana entre Alianza de Cutral Co y Deportivo Rincón fue suspendido por pedido del conjunto visitante.

Rincón utilizó un recurso que tiene Lifune que le posibilita pedir la postergación del partido, ya que no se cumplen las 72 horas de descanso entre un partido de Federal A con la participación de Lifune.

El León, sólo disputó 6 encuentros de los 10 que ya se jugaron en Lifune. aunque se espera que le den por perdido el partido frente a Unión Vecinal ya que no se presentaron a jugar.

Además, Rincón continua una instancia más en Federal A y se postergaron seguramente sus encuentros en las siguientes fechas. Esto genera que la competencia de Lifune no tenga una fecha de finalización concreta, sumado a que el Regional Amateur tiene a varios equipos de la liga ya clasificados y se tendrán que reprogramar seguramente sus partidos por liga.