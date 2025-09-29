Robaron en un auto en la escuela 45 y busca documentos

Esta mañana, una vecina denunció el robo de su mochila tras abrir su automóvil en la Escuela N°45 de la ciudad. Según informó la afectada, dentro de la mochila de color negro se encontraban documentos personales, una billetera rosa, tarjetas de crédito y débito, y la tarjeta verde del vehículo.

La documentación perdida incluye nombres de Ejea Gimena, Franchesca, Milo Cañicura, Genaro Cañicura y Fernando Cañicura. La víctima solicita a la comunidad que, en caso de encontrar algún documento o pertenencia, se comuniquen al teléfono 299 626 7909.