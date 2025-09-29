Plaza Huincul: robaron ruedas de un auto en el Otaño

Durante la noche del domingo, una vecina del barrio Otaño de Plaza Huincul sufrió el robo de dos ruedas de su Fiat Duna, mientras se encontraba estacionado en la avenida Castagnous.

Según informó la propietaria del vehículo, el hecho fue perpetrado por ocupantes de un auto Astra gris. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, que captaron a los responsables descendiendo y subiendo al vehículo, y también permitió identificar la patente del automóvil involucrado.

La denunciante solicita que la persona responsable se comunique para devolver las ruedas y advierte a los vecinos sobre la situación.